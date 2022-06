O futsalista português Ricardinho assinou recentemente pelo Pedenkar United, da Indonésia. O primeiro jogo do mágico foi na madrugada deste sábado, frente ao Cosmos FC. O jogo, relativo à jornada 12 do campeonato, terminou empatado 3-3 e Ricardinho já se estreou a marcar com a nova camisola.