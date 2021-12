O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões realizado na manhã desta segunda-feira ficou marcado por polémica, levando mesmo a UEFA a proceder à repetição do mesmo. No momento em que se definia o adversário do Atlético, o Manchester United não estava entre os possíveis opositores, ao contrário do que devia ter acontecido. Saiu o Bayern em sorte aos colchoneros.