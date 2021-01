O momento entre Mourinho e Carlos Vinícius que captou a atenção dos britânicos

Após o apito final do jogo entre Tottenham e Brentford a "câmara Mourinho" captou um momento entre o treinador e o avançado brasileiro.

O Tottenham carimbou a meio da semana a passagem à final da Taça da Liga inglesa, ao bater o Brentford por 2-0, na meia-final e, após a partida, José Mourinho esteve alguns segundos à conversa com Carlos Vinícius, avançado brasileiro cedido aos "spurs" pelo Benfica.

As imagens do momento foram captadas pela "câmara Mourinho", que acompanha as movimentações do treinador português durante os jogos, e mereceram destaque na imprensa inglesa.

O portal Football London refere que Mourinho "não se limitou a cumprimentar" o ex-Benfica, "passando algum tempo a dar-lhe indicações". A mesma publicação refere ainda que Vinícius "ainda não dispôs de oportunidades suficientes para mostrar o que vale" no Tottenham. O dianteiro, de 25 anos, leva três golos marcados em oito jogos pelo emblema londrino.

Veja as imagens da conversa entre o "Special One" e o ponta de lança canarinho na parte final do vídeo.