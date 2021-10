Antes do apito inicial do encontro da Taça da Liga, e com os jogadores em aquecimento no relvado, Jorge Jesus deslocou-se para perto de uma das bancadas do D. Afonso Henriques, onde conviveu um pouco com adeptos da equipa minhota e se disponibilizou para algumas fotografias. O treinador orientou o emblema vitoriano em 2003/04.