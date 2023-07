O Manchester City venceu este domingo o Yokohama Marinos, do Japão, por 5-3, num jogo em que Bernardo Silva entrou para a segunda parte e voltou a sair, aos 75', dando lugar a Perrone. Este momento com Guardiola, na hora da substituição, está a dar que falar nas redes sociais. Ora veja. [Vídeo via Twitter]

