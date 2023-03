O momento em que o invasor de campo derrubou os jogadores do Liverpool: veja a fúria de Klopp

Quando Roberto Firmino festejava com os colegas de equipa o golo do 7-0 do Liverpool na receção ao Manchester United, um adepto invadiu o relvado, tendo chocado com dois jogadores (Robertson e Jones) que ficaram em visíveis dificuldades durante alguns momentos. Jurgen Klopp ficou furioso e dirigiu-se mesmo ao adepto quando o mesmo era retirado pelos seguranças. Já esta segunda-feira, o clube inglês informou que abriu uma investigação para identificar e banir o adepto de Anfield. Veja o momento da invasão e a fúria de Klopp. [Vídeo via Twitter]