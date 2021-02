O momento em que Durant teve de abandonar o jogo a meio devido à covid-19

Aconteceu na madrugada deste sábado, durante a partida entre os Brooklyn Nets e os Toronto Raptors, que os segundos acabaram por vencer por 123-117: Kevin Durant teve de sair do jogo a meio, depois de se conhecer o teste positivo à covid-19 de um contacto próximo do jogador. Essa mesma pessoa havia testado inconclusivo antes do jogo, o que não tiraria a figura dos Nets do mesmo. No entanto, o posterior resultado positivo obrigou o basquetebolista a abandonar o encontro e Durant não foi capaz de esconder a frustração. Ora veja.

O jogador dos Brooklyn Nets Kevin Durant foi obrigado a abandonar preventivamente o encontro frente aos Toronto Raptors devido ao protocolo sanitário para a covid-19 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Durant começou o encontro no banco e jogou durante 19 minutos, mas foi instado a abandonar a partida, que os Nets perderam por 123-117, no terceiro período.

Em comunicado, o porta-voz da NBA Tim Frank explicou que Durante teve três testes que não revelaram infeção pelo novo coronavírus, incluindo dois testes PCR na sexta-feira, mas tinha estado em contacto com alguém com um resultado inconclusivo.

Inicialmente, Durant foi informado que deveria aguardar pela reavaliação do referido teste.

"Durante o encontro, o resultado do teste para a pessoa com a qual Durant interagiu revelou-se positivo. Mediante esse resultado, por precaução, o Durant foi retirado do encontro", detalhou o porta-voz.

Durant, que esteve infetado pelo novo coronavírus em março de 2020, e regressou à competição em dezembro último, depois de uma longa ausência devido à rotura do tendão de Aquiles nas finais da NBA de 2019, vai falhar ainda o jogo de hoje dos Nets, no terreno dos Philadelphia 76ers.

No encontro de sexta-feira, destacaram-se, do lado dos Raptors, Pascal Siakam, com 33 pontos e 11 ressaltos, e Kyle Lowry, com 30 pontos e sete assistências, enquanto Harris foi o melhor marcador dos Nets, com 19 pontos.