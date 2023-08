Luis Díaz, extremo que o Liverpool contratou ao FC Porto em 2022, tem dado sinais de estar em plena forma nesta pré-temporada. Esta segunda-feira, no particular com os alemães do Darmstadt, fechou as contas da vitória (3-1) dos "reds" com um golaço... de calcanhar! Ora espreite. [Vídeo CBS Sports Golazo]

