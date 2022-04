Raúl de Tomás, ex-avançado do Benfica, marcou o golo do Espanhol em casa do Atlético, na ronda 32 do campeonato de Espanha. Oblak não ficou bem na fotografia. Um golo de penálti de Carrasco, na ponta final dos descontos, permitiu à equipa da capital vencer por 2-1 e somar três pontos. [vídeo: Eleven Sports].