Médio do Benfica apontou esta quarta-feira um golaço na vitória da seleção portuguesa de sub-17 sobre a República da Irlanda, por 4-1, em jogo da primeira jornada do Grupo 8 da Ronda de Elite do apuramento para o Europeu de 2022, disputado em Viseu. Ora veja.

