O golaço com que James Rodríguez fechou o ano na Grécia

Antigo jogador do FC Porto marcou esta quarta-feira um golaço na goleada do Olympiacos sobre o Asteras Tripolis, por 5-0, na Liga grega. Ora veja. [Vídeo via Twitter "El Camerino"]

