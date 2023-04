Joel Carvalho, jogador da equipa sub-19 do FC Porto, recebeu um cartão branco, destinado a gestos de fair play, depois de ter ajudado um adversário lesionado a sair do terreno de jogo. Aconteceu no triunfo por 2-0 em casa do Estoril, para a sétima jornada da fase de apuramento de campeão.