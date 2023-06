O festejo da Nigéria que enfureceu os argentinos: "Matámo-los!"

A Nigéria eliminou a Argentina do Mundial de Sub-20 que os sul-americanos estão a acolher e nas celebrações alguns jogadores pisaram o risco. "Matámo-los", gritaram, fazendo gestos de cortar a jugular. Mais tarde, na zona mista e no balneário, a festa já foi com cânticos e danças.

Así festejó la Selección Juvenil de Nigeria su paso a cuartos de final en la Zona Mixta del Estadio Bicentenario de San Juan.



El resto lo agregan ustedes... pic.twitter.com/ddsMHZ8wzh - Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 1, 2023