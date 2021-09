Cristiano Ronaldo atingiu com uma bola uma steward no aquecimento do jogo frente ao Young Boys, que o Manchester United acabou por perder por 2-1, na jornada inaugural da Champions. O craque português não escondeu a preocupação e, esta quarta-feira, um vídeo em que se pode perceber todo o diálogo entre os dois tornou-se viral. Ora veja. [Via: Tik Tok "xalobaba91"]