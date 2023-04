Guerschon Yabusele, extremo/poste do Real Madrid, aplicou um golpe muito violento a Dante Exum, jogador do Partizan, durante as cenas de pancadaria registadas no jogo de quinta-feira entre as duas equipas, para a Euroliga de basquetebeol. O médio da equipa sérvia detalhou a lesão sofrida pelo australiano - "uma rotura no tendão do segundo dedo do pé - e condenou a atitude do atleta dos merengues. "Trata-se uma lesão séria. Tem também um corte no lábio superior. A forma como Yabusele lhe aplicou um golpe de judo é passível de prisão ou suspensão vitalícia. O Exum podia ter partido a coluna ou sofrido uma lesão grave na cabeça", atirou.

O vídeo completo da confusão: