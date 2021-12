O alerta de Conceição: "Temos de andar todos à mesma velocidade, de alto nível"

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Atlético. Grujic, com uma entorse no tornozelo direto, é uma grande dúvida para o jogo da última jornada da fase de grupos da Champions. A esse propósito, o treinador deixou um alerta para o clube.

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Atlético. Grujic, com uma entorse no tornozelo direto, é uma grande dúvida para o jogo da última jornada da fase de grupos da Champions. A esse propósito, o treinador deixou um alerta para o clube.