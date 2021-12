Lisandro López disputa este sábado, frente ao Godoy Cruz, o último jogo com a camisola do Racing, clube argentino onde deu nas vistas antes de rumar ao FC Porto, em 2005/06, e ao qual regressaria em 2016. Em jeito de agradecimento, o emblema de Avellaneda publicou um vídeo para o qual juntou as camisolas de todos os clubes que o avançado de 38 anos representou.