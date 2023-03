Nuno Tavares, lateral esquerdo emprestado pelo Arsenal ao Marselha, aproveitou esta quarta-feira para tirar fotografias com alguns adeptos do clube francês. A dada altura, é pedido ao defesa português que assine uma petição que pede a saída do central Leonardo Balerdi, com Nuno Tavares a não recusar, sem conhecimento da natureza do documento [vídeo - Twitter/Hitch, The Last Pharaoh].