Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal da Maia, entregou esta tarde, nos Paços do Concelho, a Nuno Santos, jogador do Sporting, e a Sérgio Soares, árbitro internacional de futebol de praia, uma peça concebida pelo arquiteto Siza Vieira para assinalar os 500 anos do Foral da Maia. Ambos naturais do concelho do distrito do Porto, o extremo dos leões e o árbitro, "embaixadores da Maia" - como os definiu o autarca -, foram homenageados na cerimónia que também contou com a presença de Hernâni Ribeiro, vereador do Desporto, antes da Gala do Desporto que vai decorrer no domingo, no Complexo de Ténis da Maia, que distingue atletas naturais, residentes e que representem clubes do concelho.