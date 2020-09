O documentário "All or Nothing", da Amazon, sobre a época passada do Tottenham, continua a revelar imagens inéditas. Desta feita da discussão entre Son e Lloris, que já se tinham desentendido em campo, num jogo contra o Everton. Veja os momentos tensos no balneário e o discurso de José Mourinho, que resolveu o problema. No fim, os spurs acabaram por conseguir os três pontos.