Diogo Jota estava no sítio certo e aumentou este sábado a vantagem do Liverpool na receção ao Bournemouth, fazendo o 3-1 dos "reds", aos 62 minutos, já depois de Luis Díaz ter empatado o jogo com um golaço e Salah ter colocado a formação comandada por Jurgen Klopp na frente do marcador, na recarga de um penálti. Ora veja.