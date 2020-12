"No meu país, os romenos são ciganos", ouve-se durante o PSG-Basaksehir

Surgem novas informações sobre o caso de racismo no PSG-Basaksehir. Nesta quarta-feira, o jornalista romeno Emanuel Rosu avança que Pierre Webo chamou "ciganos" aos elementos da equipa de arbitragem.

"Muito importante. Fontes próximas dos árbitros disseram-me que é o assistente Octavian Sovre que se ouve na gravação e não o Coltescu. Além disso, os árbitros romenos alegam que o Webo apelidou-os de ciganos a partir do segundo minuto, daí a razão do 'não pode agir dessa forma'", escreveu Rosu no Twitter. Foi também ele, recorde-se que na quarta-feira divulgou o teor da comunicação entre os árbitros: "Aquele negro ali. Vai e verifica quem ele é. O negro ali, não pode agir dessa forma".

Num outro tweet, o jornalista divulga um vídeo em que se ouve alguém [não é certo quem proferiu as palavras] a dizer "In my country, romanians are gipys", que, em português, significa "No meu país, os romenos são ciganos".