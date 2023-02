Na casa do Estrela, avançado sofreu grande penalidade, mas, na marca dos onze metros, extremo, também reforço de inverno, acertou no poste, a 10 minutos do intervalo. Dupla titular no Benfica B pela segunda jornada consecutiva da Liga SABSEG [vídeo El Capitán - SL Benfica]

Leia também Internacional Câmaras térmicas dão esperança por Atsu O antigo jogador do FC Porto era uma das cerca de mil pessoas que estavam no prédio que ruiu, segundo informou o meio turco "Ajanspor"