Os adeptos do PSG fizeram-se ouvir este sábado no Parque dos Príncipes, ao assobiarem Kylian Mbappé quando o nome do avançado foi anunciado na instalação sonora do estádio. Tudo por causa da alegada recusa do jovem francês em renovar contrato, que termina no final da presente época. Espreite o vídeo.