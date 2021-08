O primeiro português a jogar na NBA já se estreou pelos Sacramento Kings, frente aos Los Angeles Lakers (derrota por 84-74), no California Classic, um dos torneios que fazem parte da Summer League, onde as equipas da NBA avaliam os seus rookies. Queta estreou-se a marcar com um afundanço e terminou o encontro com seis pontos e quatro ressaltos em 11 minutos. Ora veja o afundanço do português.