Os Toronto Raptors derrotaram na madrugada desta sexta-feira os Houston Rockets, por 139-120, mas o momento mais falado do encontro estava reservado para o final. Numa altura em que pensava que o jogo já teria terminado, Kevin Porter Jr, dos Houston Rockets, marcou no cesto da própria equipa e, para espanto de muitos, a verdade é que a buzina ainda não tinha soado. No entanto, por decisão da equipa de arbitragem e da NBA, os dois pontos acabaram por não ser contabilizados. [Vídeo via Twitter]