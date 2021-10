Nani continua a fazer história nos Estados Unidos e agora foi de cabeça

Nani voltou a ser decisivo ao serviço do Orlando City, marcando o primeiro golo no empate caseiro 2-2 contra os líderes da Conferência Este, New England Revolution, após assistência do compatriota João Moutinho. Este foi o 10º golo do português na MLS 2021, tornando-se no segundo jogador na história do clube da Florida a alcançar os dois dígitos em termos de golos marcados em várias épocas na MLS, após Cyle Larin, agora no Besiktas. O internacional português leva já 31 golos em todas as competições ao serviço do Orlando City.