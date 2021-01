Nacional-Sporting: vento forte e um pedaço de céu azul durante o aquecimento

As equipas do Nacional e do Sporting subiram ao relvado para os habituais exercícios de aquecimento e alheias às condições do tempo na Choupana, palco da partida da 13ª jornada da I Liga

Vento forte e pouca chuva, assim foi que as equipas do Nacional e do Sporting foram recebidas na Choupana para os habituais exercícios de aquecimento. O encontro da 13ª jornada está marcado para as 18h30.

Recorde-se que a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar esta quinta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho vigora entre as 18h00 de hoje e as 3:00 de sexta-feira.

O arquipélago está já sob aviso laranja por causa da chuva forte e da agitação marítima (neste caso até às 06:00 de sexta-feira), prevendo-se ondas de nordeste com cinco a seis metros, que podem atingir os 10 metros de altura máxima (até às 06:00 de sexta-feira).

A Madeira está ainda sob aviso laranja devido à previsão de vento de norte/nordeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora, em especial nos extremos leste e oeste, entre as 18:00 de hoje e as 12:00 de sexta-feira.

O arquipélago da Madeira e o sul de Portugal continental vão ser afetados até sexta-feira por vento forte, chuva e agitação marítima associados à passagem da depressão Filomena.