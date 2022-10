Na noite antes da final, adeptos do Flamengo lançam fogo de artifício no hotel do Corinthians

Após um nulo em São Paulo, Flamengo e Corinthians decidem a Taça do Brasil na próxima madrugada. Na noite que passou, adeptos do Mengão lançaram fogo de artifício junto ao hotel onde está hospedada a equipa paulista. Veja o vídeo.

"Vitão" inflama final com a renovação

Durante a sua apresentação no Corinthians, no passado mês de março, Vítor Pereira disse aos adeptos que o podiam chamar de "Vitão" quando começasse a ganhar e a hora da mudança de nome pode estar por horas. Na próxima madrugada, o treinador português discute com o Flamengo o título da Taça do Brasil e tem um trunfo na manga para motivar as tropas antes do apito inicial no Estádio Maracanã.

Idolatrado pelos adeptos do Timão, como se viu no treino aberto da passada segunda-feira, Vítor Pereira está pronto a assinar a renovação do contrato que termina no final do ano. De acordo com o portal "Lance", o treinador já terá revelado ao plantel que vai permanecer no clube e a oficialização do acordo entre as partes deverá ocorrer no dia seguinte à decisão, independentemente do resultado final. A identificação com o clube e a boa relação com a Direção são apontadas como as principais razões para Vítor Pereira ter optado por ficar no Brasil, algo que chegou a estar em causa por uma questão familiar: nos últimos dias, o técnico terá convencido os mais próximos que ainda não tinha chegado a hora de abandonar o projeto iniciado em São Paulo.

Para a segunda mão, que se transforma numa autêntica final após o nulo na casa do Corinthians, Vítor Pereira beneficiou de uma rara folga devido ao cancelamento do jogo do campeonato por parte do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que não aceitou a decisão do Goiás em proibir a entrada de adeptos visitantes. O fosso entre o tempo de descanso dos dois finalistas gerou muitas críticas do Flamengo, que conta com um histórico favorável no Estádio Maracanã nos clássicos contra os paulistas - 29 vitórias em 46 jogos - para colocar o adversário em sentido.

João Gomes, médio do rubro-negro que viu o terceiro carteiro amarelo na primeira mão, é a única baixa de vulto de duas equipas que se vão apresentar perto da máxima força na próxima madrugada para discutir um título que foge ao Flamengo desde 2013 e ao Corinthians desde 2009.