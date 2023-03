Na homenagem a Pau Gasol, Lakers mostraram vídeo inédito com previsão de Kobe Bryant

Na madrugada desta quarta-feira, Pau Gasol foi homenageado pelos Los Angels Lakers, numa cerimónia em que viu o número 16 ser retirado das camisolas do clube. Entre as inúmeras homenagens, houve uma que deixou o espanhol especialmente emocionado. Vanessa Bryant, esposa do falecido mítico basquetebolista Kove Bryant, partilhou um vídeo inédito em que o norte-americano previa que o número de Pau Gasol também iria ser retirado pelos Lakers.

"Não há debate. Quando o Pau se retirar, vai ter o número dele nas vigas, ao lado do meu. A realidade é que não teria conquistado aqueles campeonatos sem o Pau. LA não tem aqueles dois campeonatos sem o Pau. Nós sabemos disso, toda a gente sabe disso. Estou mesmo ansioso pelo dia em que ele estará lá, a fazer o seu discurso, na quadra, à frente de todos os adeptos que o apoiaram, ao longo dos anos. Vai ser uma noite fantástica", disse Kobe Bryant.

Depois da cerimónia, os Lakers venceram os Memphis Grizzlies, por 112-103.