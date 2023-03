Durante a festa da Argentina no primeiro jogo após o Mundial'2022, Lautaro Martínez pegou no microfone e pediu um minuto de silêncio pelo Brasil, grande rival, e pela França, que venceu na final, que "estão mortos". Trata-se de um cântico já famoso no seio da seleção albiceleste. No dia da vitória no Catar, os jogadores também cantaram, pedindo um minuto de silêncio por Mbappé. Na madrugada desta sexta-feira, a Argentina bateu o Panamá, por 2-0. [vídeo TyC Sports]