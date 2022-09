Chéquia-Portugal: muita animação no exterior e uma família "dividida"

A cerca de duas horas e meia do apito inicial do Chéquia-Portugal, eram muitos os adeptos que já marcavam presença no exterior da Eden Arena, em Praga, palco do encontro da Liga das Nações. Atividades e entretenimento para todas as idades na fan zone deram ainda mais colorido. A reportagem d' O JOGO encontrou uma família checa "dividida". Apesar de torcerem pela seleção da casa, os miúdos não escondem a afeição por Portugal e uma camisola do Manchester United com Ronaldo nas costas é prova disso mesmo.