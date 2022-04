Mourinho trocou relvados pelas pistas e visitou António Félix da Costa em Roma

Encontro por ocasião da ronda dupla do Mundial de Fórmula E que passa pela capital italiana

À margem do ePrix de Roma, a contar para o Mundial de Fórmula E, o português António Félix da Costa recebeu este sábado a visita do técnico José Mourinho, que se fez ainda acompanhar pelo defesa Sérgio Oliveira, num dia diferente na véspera do encontro da 32.ª jornada da Serie A, contra o Salernitana.

O treinador setubalense teve direito a algumas explicações por parte do campeão do Mundo da categoria de 2020, em ambiente de boa disposição.

Na terceira corrida da temporada, Da Costa (DS Techeetah) foi sexto, passando a somar 20 pontos, a 29 do líder Edoardo Mortara (Venturi). A quarta prova realiza-se este domingo (14h00).