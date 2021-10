"Quando não tens bilhete e queres, desesperadamente, ver um grande jogo de futebol". Foi esta a descrição utilizada por José Mourinho para um vídeo que publicou nas redes sociais em que aparece a tentar dar indicações aos jogadores da Roma numa zona exterior ao relvado. Isto porque o português recebeu ordem de expulsão aos 82 minutos do jogo com o Nápoles (0-0) e viveu os minutos finais da partida do lado de fora. [vídeo Instagram José Mourinho]