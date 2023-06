José Mourinho mostrou-se muito crítico com a arbitragem liderada pelo inglês Anthony Taylor na flash interview e na conferência de imprensa e depois disso dirigiu-se à garagem do estádio, onde confrontou os árbitros. "É uma desgraça do c******" e "não há p*** vergonha na p*** da cara", disse. A Roma perdeu a Liga Europa nos penáltis, após um empate 1-1 frente ao vencedor Sevilha.