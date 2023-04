Treinador português entrou no túnel de acesso aos balneários picado com Arne Slot, técnico do Feyenoord. "Vês o Nápoles e o Manchester City, mas devias ver mais a Roma. Respeito! Respeito!, ouve-se gritar Mourinho, em inglês. Em italiano, alguém que acompanha Mourinho grita para ir para "casa", após ser eliminado pela Roma. [Vídeo @WSL_GFX]