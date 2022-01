Momentos arrepiantes em memória do pai de Rui Silva: minuto de silêncio e gesto de Iago Aspas

Três dias depois da morte do pai, Rui Silva foi a jogo e mais uma vez esteve na baliza do Bétis, que este domingo recebeu o Celta para mais uma jornada da Liga espanhola.

A atitude corajosa do guarda-redes português sensibilizou os adeptos do clube sevilhano, que o aplaudiram logo que entrou para o aquecimento. A atitude repetiu-se quando o nome de Rui Silva foi anunciado como parte do onze titular. E uma enorme ovação tomou conta do estádio antes do minuto de silêncio em memória do pai de Rui Silva. Um emocionante momento no qual Rui Silva não conteve as lágrimas.

Na primeira parte, outro gesto marcou o jogo. Iago Aspas fez, de penálti o 0-1 para o Celta, fazendo questão de ir logo depois dar um beijo a Rui Silva. O jogo acabou com a vitória da equipa galega, por 2-0, em Sevilha.

[vídeo Eleven Sports]