MMA: os dois golpes seguidos que acabaram com o sonho de Pedro Carvalho

Pedro Carvalho foi derrotado pelo brasileiro Patrício Freire, no combate que valia o título mundial de artes marciais mistas, na categoria de peso-pena do circuito Bellator. Num evento realizado na arena Mohegan Sun, em Uncasville, no estado de Connecticut (Estados Unidos), o atleta luso, de 25 anos, perdeu o combate logo no primeiro assalto, ao cabo de pouco mais de dois minutos, por knock-out, após ter caído e batido com a cabeça no solo, em resposta a dois golpes seguidos de Freire, com os braços esquerdo e direito.