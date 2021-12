O jogador de voleibol Miguel Maia, do Espinho, participou numa campanha de sensibilização do Centro Social de Paramos, em que alerta para a situação dos sem-abrigo.

"Muito sensibilizado por ter dado a cara a esta ação que, espero, vos sensibilize também ao ponto de olhar com outros olhos para as pessoas nesta situação e as histórias por trás delas. Parabéns ao Centro Social de Paramos pelo excelente trabalho pela causa social e humanitária", escreveu nas redes sociais.