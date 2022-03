Após o apito final no Equador-Argentina (1-1), na madrugada de quarta-feira, um adepto da seleção da casa invadiu o relvado e correu na direção de Lionel Messi para pedir uma fotografia. Mas, com a pressa da fuga aos stewards, acabou por ser um pouco indelicado com o avançado e o jogador do PSG não gostou: "Calma, calma", pediu La Pulga.