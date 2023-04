Depois de um jogo da Argentina na última paragem para as seleções, uma fã pediu para tirar uma fotografia com Lionel Messi, mas não estava a conseguir e não sabia porquê, fruto do nervosismo, como a própria assumiu, com boa disposição. Foi então que o craque argentino ajudou: "É um vídeo, é um vídeo", disse. E a senhora percebeu e lá conseguiu a fotografia.