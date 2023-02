O PSG está a visitar o reduto do Montpellier, em jogo da 21.ª jornada da Ligue 1. Aos 10 minutos, Kylian Mbappé dispôs de uma grande penalidade, mas Benjamin Lecomte defendeu o remate.O árbitro reparou no avanço do guarda-redes no momento da defesa, obrigando à repetição do penálti. À segunda cobrança, Lecomte voltou a defender, com Mbappé a vacilar novamente na recarga.

Leia também FC Porto "A expulsão de Sérgio Conceição é inadmissível" Declarações de Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do FC Porto, após o triunfo sobre o Marítimo, por 2-0, na Madeira, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.