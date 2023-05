Durante o aquecimento do Estrasburgo-PSG, Mbappé rematou para a bancada e acertou numa jovem que ficou a sangrar abundantemente do nariz. O avançado dos parisienses foi então pedir desculpa pessoalmente e conversar durante algum tempo com a adepta, enquanto esta era assistida. No final, ofereceu-lhe uma camisola. De recordar que o PSG se sagrou campeão, após o empate 1-1.