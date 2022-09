Um dia depois de Kylian Mbappé ter comentado uma publicação na conta de Instagram de Sergio Ramos, chamando-lhe sarcasticamente "muito feio", o central do PSG respondeu um dia depois, gravando um vídeo no qual rapa a grande maioria do cabelo, adotando um penteado mais curto.

