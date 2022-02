Cristiano, promessa de 20 anos dos brasileiros do Sport, marcou o seu primeiro golo como jogador profissional no triunfo (3-1) sobre o Vera Cruz. Após a partida, o extremo atravessou o relvado de joelhos, cumprindo assim uma promessa. "Hoje pago a minha promessa. Disse que quando fizesse o primeiro golo como profissional, iria andar no campo de joelhos", afirmou, citado pelo Globoesporte. Veja o momento. [Vídeo via Globoesporte]