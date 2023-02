Treinador português do Fulham picou-se com o avançado espanhol do Wolverhampton, durante o embate entre ambas as equipas, referente à 25.ª jornada da Premier League e que terminou empatado 1-1. Nas imagens captadas pelas câmaras no estádio, pode perceber-se o que diz o técnico ao ex-Sporting: "Olha, isto não é Portugal". Ora veja.

