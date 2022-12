Marçal revela episódio com Cristiano Ronaldo: "Ele ficou doido comigo"

Marçal, antigo lateral-esquerdo do Torreense, Nacional e do Benfica, revelou um episódio com Cristiano Ronaldo num jogo entre Lyon e Juventus, dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os franceses venceram a eliminatória e afastaram os bianconeri da prova milionária. Veja o vídeo. [Youtube Resenha com Thiago Franklin]

O brasileiro, de 33 anos, representa o Botafogo, de Luís Castro. Já passou por Americana, Guaratinguetá, Torreense (2010 a 2011), Nacional (2012 a 2015), Benfica (2015 a 2017, mas nunca jogou oficialmente - foi emprestado a Gaziantepspor e Lyon), Lyon, Wolverhampton e Botafogo.