Marc Márquez regressou em Portimão: veja as imagens

Piloto espanhol da Honda não andava numa pista desde outubro e confirmou no Algarve que recuperou dos problemas de visão e vai voltar ao MotoGP.

Marc Márquez, oito vezes campeão do Mundo de motociclismo, regressou às pistas este fim de semana, em Portimão, terminando um afastamento que durava desde 24 de outubro do ano passado, dia em que ganhou o Grande Prémio de Emilia Romagna, em Itália.

O espanhol de 28 anos sofreu de graves problemas de visão (diplopia), que chegaram a levantar dúvidas sobre a sua carreira, mas no Autódromo do Algarve, depois de 65 voltas com uma Honda de MotoGP antiga, percebeu que o regresso está para breve.

"Sinto-me muito feliz, primero por voltar a subir a uma moto em pista e depois por confirmar as boas sensações que tive num ensaio em motocrosse. É uma sensação de alívio, pois não tive qualquer problema com a visão. Como já não pilotava há muito, notei que tenho de melhorar no aspeto físico, mas isso foi por me faltar uma pré-época. Há tempo para melhorar e completei uma jornada intensa de teste, ficando muito contente", afirmou Marc Márquez ainda em Portimão.

O piloto da Honda diz que vai agora "intensificar a preparação física", garantindo que a 5 e 6 de fevereiro estará em Sepang, na Malásia, para os testes oficiais de pré-época.