No mesmo instante em que o árbitro apitou para o final da partida, centenas de adeptos do Malmo invadiram o relvado para festejar com os jogadores o campeonato conquistado. O Malmo empatou 0-0 com o Halmstad e sagrou-se campeão com os mesmos 49 pontos do AIK, que venceu o Sirius, por 4-2.