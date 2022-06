Na quarta etapa da Volta à Eslovénia, Rafal Majka e Tadej Pogacar, companheiros de equipa na UAE Team-Emirates, cruzaram a meta quase lado a lado. Poucos metros antes, decidiram quem iria terminar no primeiro posto através do famoso jogo "pedra, papel, tesoura". Majka venceu e cortou a meta em primeiro lugar e é segundo na classificação geral, a três segundos do líder Pogacar.